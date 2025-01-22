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Yaşanan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Gerçekleştirilen DNA testi sonuçlarının ardından 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ölü sayısı 79’a çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 11’e yükseldi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde dün gece yarısı çıkan yangın tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel yangını faciasında yaşamını yitirenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini duyurdu. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. Dün gece çıkan yangın, hızla büyüyerek binayı kapladı.