Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyol dinlenme tesislerinde drift yapan sürücüleri yakalayarak cezai işlem uyguladı.

BOLU (İGFA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarması, 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde dinlenme tesislerinde gerçekleştirdiği trafik denetimleri sırasında, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüyü yakaladı.

Ekipler, ihlali son 5 yıl içinde ikinci kez gerçekleştiren sürücünün ehliyetini daimi olarak iptal ederken, diğer sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Drift yapan araçlardan biri de 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Otoyol Jandarmamız, dinlenme tesislerinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde drift atan iki sürücüyü yakaladı.

Jandarma yetkilileri, bu tür tehlikeli sürüşlerin hem sürücüler hem de diğer yol kullanıcıları için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.