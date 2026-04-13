Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, Türkiye-AB ticari ilişkilerinin güçlendiğini belirterek yeşil dönüşüm sürecinde sanayinin korunması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileriyle Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda küresel ekonomide değişen tedarik zincirleri, teknolojik dönüşüm ve jeopolitik riskler ele alındı. Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü seyrini koruduğunu belirterek, 2025 yılı itibarıyla ikili ticaret hacminin 233 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 43'ünün AB'ye yapıldığını, ithalatın ise yüzde 32'sinin AB'den gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik ortağı olduğunu vurgulayan Bolat, otomotiv sektöründe Türkiye'nin Avrupa'da 4'üncü, dünyada ise 12'nci büyük üretim merkezi konumunda bulunduğunu söyledi. Savunma ve havacılık ihracatının da son 22 yılda 10 milyar doların üzerine çıktığını belirtti. Toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki yatırım ilişkilerinin de değerlendirildiğini aktaran Bolat, ülkedeki doğrudan yabancı yatırımların önemli bölümünün Avrupa kaynaklı olduğunu ve bu yatırımların 1,2 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

Bakan Bolat, özellikle imalat ve otomotiv sektörlerindeki tedarik zincirlerinin önemine dikkat çektiklerini belirterek, AB'nin 'Made in EU' şartı getirmeyi öngören Sanayi Hızlandırma Yasası taslağında Türkiye'nin de yer almasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Yeşil dönüşüm sürecine de değinen Bakan Bolat, 'Sanayilerimizin ticaretinin aksamasını önlemek için yoğun çalışma içindeyiz. Bu süreçte AB Komisyonu ile gerekli koordinasyonu sağlıyoruz' dedi.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, vize kolaylığı ve taşımacılık kotalarının kaldırılması konularını da gündeme getirdiklerini ifade eden Bolat, özellikle nakliyeciler için ek kolaylaştırıcı adımlar talep ettiklerini dile getirdi.

Bakan Bolat ayrıca, Türkiye'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ve emisyon ticaret sistemi gibi uygulamalara uyum için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, bu adımların ihracatın ve sanayinin rekabet gücünü artıracağını kaydetti.