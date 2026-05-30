Mardin Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere yönelik ekipman ve sistem desteği sağlandı.

MARDİN (İGFA) - 10 ilçede mevcut bağ alanlarının güçlendirilmesi ve yeni bağ alanlarının oluşturulmasını amaçlayan proje çerçevesinde, 200 alanda telli terbiye sistemi kurulumu gerçekleştirilirken, 150 üreticiye üzüm sıkma makinesi, sırt pulverizatörü ve budama makinesinden oluşan alet ve ekipman dağıtımı yapıldı.



Düzenlenen dağıtım törenine Mardin Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ender Gümüş ile çok sayıda çiftçi katıldı.



Yetkililer, proje ile bağcılığın geliştirilmesi, üreticilerin modern tarım ekipmanlarına erişiminin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

