Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik destek projeleriyle üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Tarımsal kalkınmayı yerelden güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik üreticilere kaz palazı desteği sağlıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Üreticilerimizin yanında olmaya, onları desteklemye devam edeceğiz' dedi.

SAMSUN (İGFA)- Samsun'un hayvancılık alanındaki potansiyelinin daha da ileriye taşınmasını hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi üreticileri desteklemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Sözleşmeli Tarım Modeli ile Kaz Üretimi Yapan İşletmelerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kaz yetiştiriciliği işletmelerinin üretim kapasitesinin artırılması, sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesi ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi tarafından, 100 ile 300 baş kapasiteye sahip iki işletmeye civciv büyütme kafesi, yumurta fumigasyon kabini ve yumurta saklama kabini desteği sağlandı. Destek sağlanan işletmelerden temin edilen toplam 930 adet bir aylık kaz palazı, yüzde 50 hibeli olarak üreticilere ulaştırılıyor. Toplam 31 üreticiye teslim edilecek kaz palazlarının dağıtımları ise iki grup halinde gerçekleştiriliyor. İlk etapta 17 üreticiye teslimatlar yapılırken, ikinci etap kapsamında 14 üreticiye daha kaz civcivi dağıtımı yapılacak.

'Büyükşehir üretimin her anında vatandaşın yanında'

Üretimin her aşamasında çiftçilerin ve üreticilerin yanında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirdiği destek projeleriyle kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Yerelden kalkınma anlayışıyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik projelerle hem üretimi teşvik ediyor hem de kırsalda ekonomik gücü artırmayı hedefliyor.

'Üreten, emek veren bütün hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Tarım ve hayvancılığı stratejik bir güç olarak görüyor; üreticilerimizi her alanda desteklemeye devam ediyoruz. İlçelerimizin potansiyeline uygun projeleri hayata geçirerek üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Alaçam ilçemizde çilek yetiştiriciliğini desteklerken Kavak ilçemizde ise kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması adına önemli çalışmalar yürütüyoruz. 'Sözleşmeli Tarım Modeli ile Kaz Üretimi Yapan İşletmelerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin üretim kapasitesini artırmayı, üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi ve kırsalda ekonomik hareketliliği güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Üreten, emek veren ve toprağına sahip çıkan bütün hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.