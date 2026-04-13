İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin ilk ve lider yalıtım markası İzocam, yaşam alanlarında konfor, enerji verimliliği ve güvenliğin sağlanması için yalıtımın tek bir uygulama olarak değil; binanın tümünü kapsayan bütünsel bir sistem olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yalıtım; yalnızca kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılayan bir uygulama olmanın ötesinde, yazın soğutma yükünü azaltan, enerji tüketimini düşüren, bina ömrünü uzatan, yangın ve gürültüye karşı koruma sağlayan çok yönlü bir çözüm olarak öne çıkıyor. Doğru tasarlanmış ve tüm yapı bileşenlerini kapsayan yalıtım uygulamaları sayesinde, yalıtımsız binalara kıyasla yüzde 60'ın üzerinde enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

İzocam, yaşam alanlarında maksimum fayda sağlamak için yalıtımın dış cepheden çatıya, iç mekânlardan tesisatlara kadar her noktada doğru ürün ve uygulamalarla planlanması gerektiğini vurguluyor.

DIŞ CEPHE YALITIMI: ENERJİ TASARRUFU VE YAPI SAĞLIĞI BİR ARADA

Binalarda ısı kayıplarının ve kazançlarının en yoğun yaşandığı alanların başında dış cepheler geliyor. Dış cephe yalıtımı, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltırken aynı zamanda yapı elemanlarını dış etkenlere karşı koruyarak bina ömrünü uzatıyor.

İzocam'ın mantolama çözümleri arasında yer alan Manto İzopor Plus ve Manto Taşyünü R+, yüksek ısı yalıtım performanslarının yanı sıra ses yalıtımı ve yangın güvenliği açısından da önemli avantajlar sunuyor. Hafif ve kolay uygulanabilir yapısıyla öne çıkan Manto İzopor Plus, uygulama kolaylığı sağlarken; taşyünü esaslı Manto Taşyünü R+ ürünü, yangın dayanımı ve akustik performansıyla güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağlıyor.

ÇATI VE TERASLAR: DÖRT MEVSİM DENGELİ KONFOR

Isı kayıplarının önemli bir bölümü çatı ve teraslardan gerçekleşiyor. Bu alanlarda yapılan doğru yalıtım uygulamaları, yazın aşırı ısınmayı, kışın ise ısı kaybını önleyerek iç mekânlarda dengeli bir sıcaklık sağlıyor.

İzocam Teras Çatı Levhaları; ısı ve ses yalıtımının yanı sıra yangın güvenliği sağlayarak çatılarda çok yönlü koruma sunuyor. Yürünen ve yürünmeyen teras çatılarda güvenle kullanılabilen bu ürünler, su yalıtımı altında konumlanarak sistemin bütüncül performansına katkı sağlıyor.

Öte yandan İzocam Tekiz Solar Çatı Paneli, enerji verimliliğini bir adım ileri taşıyarak çatıların aynı zamanda enerji üretim alanına dönüşmesine imkân tanıyor. Solar panellerle uyumlu yapısı sayesinde sürdürülebilir çözümler sunarken, su yalıtım zafiyetini ve korozyon riskini ortadan kaldırarak çatılarda maksimum koruma sağlıyor.

İÇ MEKÂNLAR VE BÖLME DUVARLAR: SESSİZ VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

İç mekânlarda yalıtım akustik konfor açısından büyük önem taşıyor. Özellikle ofis, okul ve toplu kullanım alanlarının olduğu yapılarda gürültü kontrolü ile yaşam kalitesi doğrudan etkileniyor.

'Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2024' kapsamında 'Yılın Ses Yalıtımı Ürünü' ödülünü alan İzocam Optima Smart, bina duvarlarında kesintisiz yalıtım imkânı sağlıyor. Üstün ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği özelliği ile öne çıkan İzocam Optima Smart, kolay uygulama özelliğiyle de usta dostu bir yalıtım malzemesi olarak tanımlanıyor.

İzocam'ın geliştirdiği Everest Mineral Asma Tavan Levhası ise, yüksek ses yutma kapasitesi sayesinde gürültüyü önemli ölçüde azaltırken, A sınıfı yanmazlık özelliği ile yangın güvenliğini de üst seviyeye taşıyor. Estetik tasarımı ile iç mekânlara değer katan bu çözüm, daha konforlu ve verimli ortamlar oluşturulmasına katkı sağlıyor.

TESİSAT YALITIMI: GİZLİ AMA KRİTİK BİR TASARRUF ALANI

Yalıtım denildiğinde çoğu zaman bina kabuğu akla gelse de tesisat yalıtımı enerji verimliliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Isıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan enerji kayıplarının önlenmesi, ancak doğru tesisat yalıtımı ile mümkün oluyor.

'Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2025' kapsamında 'Yılın Teknik Yalıtım Ödülü'ne layık görülen kauçuk esaslı yapıya sahip İzocamflex Boru ve Levha, yüksek ısı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü sağlayarak sistem verimliliğini artırıyor. Aynı zamanda B sınıfı yangın dayanımı ile güvenliği destekliyor.

Camyünü esaslı İzocam HT Prefabrik Camyünü Boru ürünleri ise sıcak su tesisatlarında enerji kayıplarını önleyerek daha hızlı ve verimli ısınma sağlıyor. İzocam Vana Ceketi ise özellikle vana ve ekipmanlarda donma riskini ortadan kaldırarak sistem güvenliğini artırıyor.

ZEMİN VE SUYA MARUZ ALANLAR: DAYANIKLILIK VE UZUN ÖMÜR

Toprak altı duvarlarda ve temel altında yapılan su yalıtımı, bina dayanıklılığı açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda bu alanlarda yapılan doğru ısı yalıtımı uygulamaları ile hem ısı kayıpları önleniyor hem de yapı elemanlarının yoğuşmaya ve suya karşı korunması sağlanıyor.

İzocam Foamboard, yüksek basma mukavemeti ve suya dayanıklı yapısı ile özellikle toprak altı ve teras uygulamalarında uzun ömürlü ve güvenilir bir çözüm sunuyor.

BÜTÜNSEL YALITIM İLE MAKSİMUM FAYDA

İzocam, yaşam alanlarında konfor, enerji verimliliği ve güvenliğin sürdürülebilir şekilde sağlanabilmesi için yalıtımın tüm yapı bileşenlerini kapsayacak şekilde bütünsel olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. Doğru ürün, doğru uygulama ve uzman işçilikle hayata geçirilen yalıtım çözümleri; yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda daha dayanıklı, güvenli ve konforlu yaşam alanlarının inşa edilmesine katkı sunuyor.