Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Samsun İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek hedefi ile 'Samsun İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi' düzenlendi. 'Güvenli Şehir, Güvenli Gelecek' sloganıyla gerçekleştirilen zirvede, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güncel uygulamalar, kurumsal yapılar ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri ele alındı.

İlginin yoğun olduğu zirvede gösterilen tema filmi büyük beğeni topladı. Zirvenin birinci oturumunda 'Önleyici İSG Politikaları ve Güvenlik Kültürü', ikinci oturumunda 'İş Kazaları: Riskler, Nedenler, Çözümler' ve üçüncü oturumunda 'İSG'de Mevcut Durum, Mevzuat ve Kurumsal Yapı' konuları masaya yatırıldı. Programa; Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İSG Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Uçan, Samsun Üniversitesi Psikoloji Uygulama Merkezi'nden Ayşe Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Biriminden Fatih Üstüner, ETİ Bakır İş Güvenliği Uzmanı Esra Çelik, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İSG Bölümünden Dr. Sertaç Temur, Samsun Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünden Hasan Güney ve Samsun Büyükşehir Belediyesinden bürokratlar panelist olarak katıldı.