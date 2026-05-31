Konut, arsa ve iş yeri sahiplerini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde süre yarın sona eriyor. Ödemesini zamanında yapmayan mükelleflere aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

ANKARA (İGFA) - 2026 yılı emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için geri sayım sona eriyor.

Konut, arsa ve iş yeri gibi taşınmazlara sahip mükelleflerin ilk taksit ödemelerini yarın mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Emlak vergisi ödemeleri peşin ya da iki taksit halinde yapılabiliyor. Mükellefler ödemelerini hafta sonu e-Devlet'e entegre belediyelerin çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirebilirken, pazartesi günü bağlı bulundukları belediyelere başvurarak da ödeme yapabilecek.

Vergisini süresinde ödemeyenler için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Öte yandan bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip emekliler, emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları, engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar emlak vergisi ödemiyor. Ayrıca vazife malullüğü aylığı alanlar ile tek konutu bulunan şehitlerin eş ve çocukları da muafiyet kapsamında yer alıyor.