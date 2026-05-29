TETSİAD öncülüğünde 19-22 Mayıs'ta düzenlenen HOMETEX 2026, İstanbul'da 80'den fazla ülkeden alıcıları ve 600 firmayı buluşturdu. Sektörün geleceğinin konuşulduğu fuarda Türk ev tekstili kalitesi ve inovasyonları tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan HOMETEX, küresel oyuncuları İstanbul'da bir araya getirdi.

11 holde 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda 80'i aşkın ülkeden nitelikli alıcılar yeni iş birliklerinin temellerini attı. Türkiye ev tekstili sektörünün güç birliği yaptığı HOMETEX'te yaklaşık 600 firmanın yenilikçi koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Yerli üreticiler ile yabancı alıcılar arasında köprü görevi üstlenen fuar kapsamında düzenlenen alım heyetleri de sektör temsilcileri için önemli fırsatlar oluşturdu.

80 FARKLI ÜLKEDEN ZİYARETÇİ

Fuara Fransa, İtalya, Hindistan, Hollanda, Rusya Federasyonu, İspanya ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere alım heyeti kapsamında 45, toplamda ise 80'i aşkın ülkeden nitelikli alıcılar, yerli firmalarla iş birliği masalarında bir araya geldi. Yurt içi ve yurt dışından zincir mağazalar, perakende devleri, otel ve proje grupları, mimarlar ile tasarımcılar, sektöre yön verecek yeni ihracat ve iş birliği imkanlarına imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üretici firmalar da stant açarak yeni sezon ürünlerini dünyaya tanıtma fırsatı buldu.

HOMETEX 2026, tasarım alanları ve eş zamanlı olarak düzenlenen 'HOMETEX Dialogs' oturumlarıyla sektörel dönüşümün de zirvesi oldu. Fuar süresince gerçekleştirilen panellere ev sahipliği yapan Dialogs sahnesinde; küresel tasarım trendlerinden döngüsel ekonomi pratiklerine, dijitalleşmeden tekstilde yapay zekâ kullanımının getirdiği yeni olanaklara kadar geniş bir vizyon paylaşıldı. Dünyaca ünlü trend uzmanları, akademisyenler, tekstil mühendisleri ve vizyoner tasarımcıların ağırlandığı seminerlerde, insan emeğinin özgünlüğü ile geleceğin teknolojilerini harmanlayan akıllı kumaş stratejileri konuşuldu.

ULUSLARARASI KATILIMCILARDAN TÜRK TEKSTİLİNE TAM NOT

Fuarı yakından takip eden ve ikili iş görüşmelerine katılan yabancı sektör temsilcileri ile tasarımcılar da Türk ev tekstili sektörünün ulaştığı noktayı değerlendirdi.

Fuara Avusturya'dan katılan Veenu Kanwar, hem kurumsal/otel hem de konut sektörü için döşemelik ve perdelik kumaşlar üzerine çalıştıklarını belirterek, 'B2B iş ortaklığı görüşmelerinde standı olmayan veya burada temsil edilmeyen diğer ortaklarla da tanışmak bizim için önemliydi ve aradığımız ürünler için çok güzel tedarik kaynakları bulduk.' dedi. HOMETEX'in zorlu küresel koşullara rağmen geçmiş yıllardaki gibi aynı yoğunluk ve hareketlilikte olduğunu belirten Kanwar, 'Türkiye'den ürün tedarik ettiğim son 10 yıla baktığımda, ürün çeşitliliğinde gözle görülür bir artış var. Eskiden daha çok hafif tül ve perde alırken, şimdi her türlü döşemelik kumaş ve suni deriyi bulabiliyoruz. Kalite yüksek, tedarikçiler profesyonel, fiyatlar gayet iyi.' ifadelerini kullandı.

Fuara Hollanda'dan gelen tasarımcı Marie Louise Van Steenbergen ise Türk üreticilerin işçilik yeteneğine ve zanaatkarlığına hayran kaldığını söyledi. Türk üreticilerin trendleri çok iyi yakaladığını dile getiren Steenbergen, 'Yapay zekanın büyük rol oynamaya başladığı günümüzde, insan elinin dokunuşunu ve otantikliği göstermek çok kritik. Türk üreticilerin de tam olarak bunu sağlama potansiyeli var. Türk tekstil endüstrisinin şansı yüksek; çünkü Avrupa'nın geri kalanına coğrafi olarak daha yakınsınız ve çok güçlü bir üretim kültürüne sahipsiniz.' dedi.

Fuara Macaristan'dan katılan Zsuzsanna Szentirmai de 'Buradaki tekstil ürünlerini, tüm tasarımları ve kaliteleri çok etkileyici buldum. Ürünlerin en üst düzeyde olduğuna inanıyorum. İstanbul'a tekrar gelmeyi çok isterim, çünkü yeniliklerin nasıl geliştiğini görmek harika. Trendleri fantastik buluyorum.' diye konuştu.

Fuara Rusya Federasyonu'ndan gelen Zaira Malieva da fuarın kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Malieva, şunları söyledi: 'Müşterilerimizin taleplerini karşılamaya bazen üretim kapasitemiz yetmeyebiliyor; bu yüzden buraya gelip ortaklarımızla tanışıyoruz. Bu yılki B2B görüşmeleri oldukça iyi geçti. Organizasyon her zamanki gibi 10 puanlıktı. Türklerin dünyadaki en güçlü tekstil üreticilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Türkler trendleri belirliyor. Ev tekstili üretiminde çok iyiler ve bunu dünyadaki herkesten daha iyi yapıyorlar.'

'TÜRK TEKSTİLİNİ HİÇBİR YERLE KIYASLAYAMAZSINIZ'

Fuarın Moldovalı ziyaretçilerinden Mariana Conoenco da halı, yastık ve yorgan gibi ev tekstili ürünlerinin tamamını Türkiye'den tedarik ettiklerini söyledi. Conoenco, 'Uzun yıllardır bu fuara geliyoruz ve kaliteden çok memnunuz. Ortaklarımız son derece duyarlı ve bize her konuda yardımcı oluyorlar. Tasarımlar çok güzel ve iletişimleri son derece başarılı. Türk tekstilini dünyadaki hiçbir tekstille kıyaslayamazsınız; hem tasarımlarıyla hem kalitesiyle her bakımdan kusursuz.' ifadelerini kullandı.