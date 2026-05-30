Mardin'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 600 üreticiye 6 bin arılı kovan, 400 üreticiye ise 2 bin geleneksel kovan olmak üzere toplam 8 bin arı kovanı dağıtıldı.

MARDİN (İGFA) - Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen 'Arıcılığın Geliştirilmesi, Kırsal Üretimin Desteklenmesi ve Üreticilerin Ekonomik Gelirlerinin Artırılması' projesi kapsamında kovan teslim töreni Büyükşehir belediyesi bahçesinde düzenlendi.



Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam ettiğini belirterek arıcılık sektörüne verilen desteğin önemine dikkat çekti.



Akkoyun konuşmasında, 'Arıcılığın Geliştirilmesi, Kırsal Üretimin Desteklenmesi ve Üreticilerin Ekonomik Gelirlerinin Artırılması' projesi kapsamında yüzde 70 hibe, yüzde 30 üretici katkı payı modeliyle 6 bin arılı kovan ve 2 bin geleneksel kovanın dağıtıldığını ifade etti.



Akkoyun, 'Bu proje kapsamında belirlenen şartları taşıyan 600 üreticiye kişi başı 10'ar adet olmak üzere toplam 6 bin arılı kovan, 400 üreticiye de kişi başı 5'er adet olmak üzere toplam 2 bin geleneksel kovan teslim ediyoruz. Böylece ilimizdeki arı kovanı varlığını 70 bin adedin üzerine çıkarıyoruz' dedi.



Geleneksel kovan üretiminin Dargeçit'te kurulan atölyede yerel üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Akkoyun, 'Hem çiftçimizi destekledik hem de üretim atölyesi kurduk. Burada üretilen kovanları bugün üreticilerimize teslim ediyoruz. Bu şekilde verimli bir döngü oluşturduk ve bunu sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.



Akkoyun ayrıca, devletin tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok alanda yürüttüğü destekleme politikalarının Mardin'de de etkisini gösterdiğini belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ülkemiz birçok alanda önemli ilerlemeler kaydetti. Bu gelişmelerden Mardin de payını alıyor. Tarım ve hayvancılıkta da bu ilerleme kendini net şekilde gösteriyor. Bizler de yerelde bu çalışmalara destek vermeye devam ediyoruz' diye konuştu.