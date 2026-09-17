Bodrum'un üç önemli turizm meslek örgütü BODER, BOYD ve POYD, 2026 sezonunu değerlendirmek ve 2027 yol haritasını ele almak üzere bir araya geldi. Sektör temsilcileri; sezonun uzatılması, doğrudan uçuşların artırılması, maliyetler, uluslararası rekabet ve altyapı sorunlarının çözümü için iş birliği mesajı verdi.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Başkanı Sabahattin Duman ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, Very Chic Hotel'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Toplantıda 2026 turizm sezonunun genel görünümü değerlendirilirken, Bodrum'un 2027 sezonunda atması gereken adımlar da masaya yatırıldı.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, üç meslek örgütünün ortak paydasının Bodrum olduğunu belirterek, sektör temsilcilerinin rakip değil, aynı destinasyonun paydaşları olduğunu vurguladı. Bodrum'un mevcut turizm potansiyelinin daha yüksek olduğunu ifade eden Dengiz; sezonun uzatılması, yeni pazarlara ulaşılması, doğrudan uçuşların artırılması, altyapının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

2027 hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirten Dengiz, daha fazla tanıtım ve iş birliği yapılacağını ifade etti.

POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin ise 2026 sezonunun sektör açısından kolay geçmediğini söyledi. Turizmin yalnızca otelleri değil, Bodrum'un altyapısından trafiğine ve kent yaşamına kadar pek çok alanı doğrudan etkilediğini belirten Girgin, hedefin daha fazla turistten ziyade daha nitelikli turist ve daha uzun turizm sezonu olması gerektiğini kaydetti.

Kış döneminde özellikle İngiltere pazarından yapılacak uçuşların devamlılığının önemine dikkat çeken Girgin, sezonun uzatılmasının yalnızca turizmcilerin çabasıyla değil, tüm kent paydaşlarının ortak politikasıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISI 3,24 MİLYONA ULAŞTI

BOYD Başkanı Sabahattin Duman da 2026 sezonunun geç başladığını, ancak otelcilik açısından gelinen noktada sezonun tatmin edici bir seviyeye ulaştığını belirtti. Duman, otellerdeki doluluk oranlarının çarşı ve diğer turizm işletmelerine aynı ölçüde yansımadığına dikkat çekti. Duman, Ocak-Ağustos 2026 döneminde Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplam yolcu trafiğinin yüzde 5 artarak 3 milyon 240 bine ulaştığını söyledi. İç hat yolcu sayısı yüzde 10 artarken, dış hatlarda yüzde 2'lik gerileme yaşandı.

Dalaman Havalimanı'nda ise aynı dönemde dış hat yolcu sayısının yüzde 12 gerilediğini belirten Duman, iki destinasyon arasındaki farklılığın bölgesel turizm performanslarının da ayrıştığını gösterdiğini ifade etti.

Bodrum'un yalnızca 'pahalı mı, ucuz mu?' tartışmasıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Duman, asıl meselenin Türkiye'nin uluslararası turizmde fiyat rekabetini mevcut kur ve maliyet yapısıyla nasıl sürdüreceği olduğunu söyledi.

2027 İÇİN ORTAK ÇALIŞMA MESAJI

Toplantıda üç kurumun temsilcileri farklı başlıklara dikkat çekerken, 2027 hazırlıklarının şimdiden başlaması ve Bodrum turizminin ortak akılla ele alınması konusunda birleşti. Sektörün yeni dönem öncelikleri arasında sezonun uzatılması, yeni uluslararası pazarlara açılma, doğrudan uçuşların artırılması, hava yolu kapasitesinin güçlendirilmesi, altyapı sorunlarının çözülmesi ve Bodrum'un marka değerinin korunması öne çıktı.