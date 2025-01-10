CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Turgutreis Sahil Güvenlik Limanı inşaatına tepki göstererek, ÇED sürecinin neden yürütülmediğini sordu.MUĞLA (İGFA) - CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi’nde yapımına başlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakol Binası ve liman inşaat çalışmalarını Meclis gündemine taşıdı.

Proje ile ilgili daha önce Bakanlık tarafından “ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığına” dair görüş verildiğini hatırlatan Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Turgutreis sahilinin korunmasının Bodrum’un geleceği açısından önem arz ettiğini söyleyen Özcan, Bodrum gibi bir turizm merkezinde bu tür projelerin bölgenin doğal ve özgün yapısının korunması önceliğiyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Özcan, “Sahil güvenlik için tespit edilen yerin Bodrum’un ekosistemi, turizmi ve vatandaşların sağlığı açısından doğru olmadığı, yerel yönetimler, bölgedeki vatandaşlar, esnaf, turizmciler ve ilgili STK'lar tarafından kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Limanın deniz hayatına zarar vereceği, çevresel kirlilik yaratacağı, doğa, yaban hayat ve biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu ortadadır. Ayrıca liman, merkezdeki ücretsiz halk plajını da yok edecektir. Bu nedenle sahil güvenlik limanının yeri değiştirilmelidir” diye konuştu.

Turgutreis gibi eşsiz bir bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Özcan, “Bu tür projelerde yer seçimi yapılırken yerel yönetimler, halk ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir. Ancak, liman inşaatı için seçilen bu alanın uygun olmadığı ile ilgili bölgede yurttaşlar tarafından geniş çaplı eylemler düzenlenmesine rağmen vatandaşlarımızın görüşlerinin ve yerel yönetimlerin karar sürecine dâhil edilmediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Diğer önemli bir husus, 2019 yılında yerel yönetim tarafından açılan davaya dair Danıştay’ın kararını vermemiş olmasına karşın limanın ihalesinin tamamlanarak, ihaleye kazanan firmanın sahilde inşaata başlamasıdır” diyerek sözlerini tamamladı.