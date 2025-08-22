BNP Paribas Cardif Türkiye, Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) başarılı birikim için uygulanabilecek 7 temel adımı paylaştı. Küçük ama düzenli katkılardan dijital yönetim kolaylıklarına kadar uzanan öneriler, katılımcıların daha güçlü bir finansal gelecek inşa etmelerine rehberlik ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Değişen dünyanın sigortacısı BNP Paribas Cardif Türkiye, “sigortayı daha ulaşılabilir kılma” misyonu doğrultusunda, bireylerin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanabilmeleri için Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) başarıya giden yolları paylaştı.

Doğru adımlar izlendiğinde BES’in yalnızca emeklilik döneminde değil, hayatın her aşamasında güçlü bir finansal güvence sunduğunu vurgulayan BNP Paribas Cardif Türkiye, katılımcılara yol gösterici olacak ve başarılı bir birikim için uygulanabilecek “7 temel adım”ı detaylarıyla sıraladı.

Düzenli katkı yapın: BES’te başarıya giden y ol, büyük adımlardan değil, istikrarlı adımlardan geçiyor. Düzenli katkı payı ödemeleri, zaman içinde birikimlerin katlanarak büyümesini sağlıyor.

Erken Başlayın: Tasarrufa ne kadar erken başlanırsa, birikimlerin büyüme potansiyeli o kadar artıyor. Paranın zaman değeri çok önemlidir. Ne kadar erken yaşta biriktirmeye başlanırsa, o kadar büyük bir fark yaratılabilir. Anlatımı güçlendirmek adına çarpıcı bir senaryo üzerinden örnek vermek gerekirse; her ay nominal olarak yani enflasyona endekslenmeden 1.000 TL katkıda bulunulduğunu ve bunun 30 yıl boyunca sürdüğünü varsayalım. Ayda yüzde 1 faiz ile birikimlerin değerlendiği bu finansal modellemede iki farklı katılımcı olsun. İlk katılımcı, 6 yaşında tasarrufa başlıyor, 36 yaşında katkı yapmayı bırakıyor ve birikimlerini 56 yaşına kadar bekletiyor. İkinci katılımcı ise 26 yaşında tasarrufa başlıyor ve aynı şekilde 30 yıl boyunca aynı tutarda katkıda bulunuyor. Sonuç mu? İlk katılımcının birikimi 38 milyon TL’ye ulaşırken, ikinci katılımcının toplam birikimi sadece 3,5 milyon TL. Tam 11 kat fark! Zamanın gücünü ve erken tasarrufun etkisini anlatabilmek adına kurgusu basit ama oldukça çarpıcı bir örnek bu.

Emeklilik hedefinizi belirleyin: BES’e girerken net bir hedef belirlemek, birikim yolculuğunun yönünü çiziyor. Emeklilikte ihtiyaç duyulacak gelir miktarını öngörmek, katkı payı planlamasında yol gösterici oluyor. Hedef odaklı bir strateji hem motivasyonu artırıyor hem de birikim disiplinini pekiştiriyor.

Gelirinize göre katkı payınızı güncelleyin: Gelir ve harcama alışkanlıkları zamanla değişebilir. Genel olarak brüt gelirinizin yüzde 10’unu tasarrufa yönlendirmeniz öneriliyor. Geliriniz arttıkça katkı payınızı da düzenli olarak yükseltmeniz ve bütçenize göre katkı paylarınızı artırmanız, birikim hedeflerinize daha hızlı ulaşmanıza yardımcı oluyor. Küçük artışların bile uzun vadede büyük fark yarattığını unutmamak gerekiyor.

Devlet katkısını maksimize edin: BES’in en önemli avantajlarından biri devlet katkısıdır. Katılımcılar, yıllık brüt gelirlerinin yüzde 30’una kadar devlet katkısından yararlanabiliyor. Düzenli ve planlı birikim yapanlar, bu katkıdan en üst düzeyde faydalanarak emeklilik dönemlerine ek gelir sağlayabiliyor.

Fon dağılımınızı düzenli olarak gözden geçirin: Fonların piyasa koşullarına göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Katılımcıların yılda en az iki kez fon dağılımlarını gözden geçirmeleri, risk ve getiri dengesini daha etkin yönetmelerine yardımcı oluyor. Değişen ekonomik ortamda doğru fon tercihi, uzun vadeli getiriler için kritik bir unsuru oluşturuyor. Fon dağılımı konusunda emeklilik şirketinizden destek almak, katılımcıların getirilerini artırmalar? Ona yardımcı oluyor. Piyasa hareketlerini yakından takip eden uzman danışmanlık hizmetleri, doğru zamanda doğru adımları atma imkânı sağlıyor.

Dijitalden yönetin: Dijital platformlar, katılımcılara emeklilik planlarını her an, her yerden yönetme kolaylığı sunuyor. Fon dağılımı değişikliği, katkı payı güncellemesi ya da birikim takibi gibi işlemleri dijitalden yapmak, zamandan tasarruf sağlarken süreci de daha şeffaf ve ulaşılabilir kılıyor.