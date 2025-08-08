Osmangazi Belediyesi, sosyal projeleriyle hayatlara dokunmaya devam ediyor. BAREM’de düzenlenen yarışma, farklı bakım merkezlerinden bireyleri bir araya getirerek hem eğlenceli hem de anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin yaşlı, engelli, Alzheimer hastaları ve yakınlarının hayatlarına dokunan sosyal projesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), renkli ve anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

BAREM bünyesindeki, Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM), Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Huzurevi sakinleri, düzenlenen sosyal yarışmalarda bir araya gelerek hem eğlendi hem de kıyasıya rekabet etti. Katılımcıların hem zihinsel hem sosyal becerilerini destekleyen etkinlikte, “Emojilerden yemek ismi bulma”, “Dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimeler” ve “Deyimler ile çoktan seçmeli bilgi yarışması” gibi eğlenceli kategoriler yer aldı. Yarışmacılar, bilgi ve reflekslerini ortaya koyarken, izleyenler de keyifli anlar yaşadı.

Çekişmeli geçen yarışmanın sonunda Huzurevi sakinleri birincilik kürsüsüne çıkarken, ALBAM ikinci, OBAM ise üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başarılarından dolayı madalya takdim edildi.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, sosyal katılımı artıran bu tür etkinliklerin hem bireylerin moral ve motivasyonuna katkı sunduğunu hem de merkezdeki birlik duygusunu pekiştirdiğini belirtti.