Jandarma ekiplerinin 8 ilde düzenlediği operasyonlarda, 2,5 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edilen 10 ayrı organize suç örgütüne mensup 73 kişi gözaltına alındı; 34'ü tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, Samsun, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Manisa, Ağrı, Şırnak ve Balıkesir illerinde faaliyet gösteren 10 ayrı organize suç örgütü çökertildiğini açıkladı.

Operasyonlarda toplam 73 şüpheli yakalanırken, 34 kişi tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin işledikleri suçlar arasında; Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatma ve yasa dışı para transferi, Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti, tefecilik ve silah kaçakçılığı, İstanbul, Mersin ve Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık, Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı, Balıkesir'de tefecilik yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Dairesi, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile birlikte yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

'8 ilde 10 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 2.5 Milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı.'



34'ü TUTUKLANDI.

35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 16, 2026

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda emeği geçen tüm birimler ve Kahraman Jandarma personeline teşekkür edilerek, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığın sürdürüleceği vurgulandı.