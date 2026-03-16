BURSA (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında çeşitli illerde Sahil Güvenlik gemi ve botlarının halkın ziyaretine açılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre Karadeniz, Marmara ve Boğazlar, Ege Denizi ile Akdeniz bölge komutanlıklarına bağlı çok sayıda Sahil Güvenlik unsuru belirlenen liman ve iskelelerde vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Karadeniz Bölgesi'nde Artvin Hopa Limanı, Rize Limanı, Trabzon Limanı, Giresun Limanı, Ordu Fatsa Balıkçı Barınağı, Samsun Sahil Güvenlik iskelesi ve çeşitli noktalar, Sinop Şehir İskelesi, Kastamonu İnebolu ve Cide limanları, Bartın Amasra Limanı, Zonguldak TTK Limanı ile Düzce Akçakoca Balıkçı Barınağı'nda Sahil Güvenlik gemi ve botları 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Marmara ve Boğazlar Bölgesi'nde ise Mudanya BUDO İskelesi, Kocaeli İzmit Marina ve Kadıköy Sahil Güvenlik İskelesi'nde gemiler 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Ege Bölgesi'nde Balıkesir Edremit Akçay Şehir İskelesi, İzmir Aliağa, Konak ve Çeşme iskeleleri, Kuşadası Marina ile Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki marinalarda Sahil Güvenlik unsurları 09.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya Kaleiçi Yat Limanı, Alanya, Finike, Kaş ve Kemer marinaları ile Mersin Taşucu, Anamur ve Erdemli iskeleleri ile Hatay İskenderun Şehir İskelesi'nde Sahil Güvenlik gemi ve botları ziyaret edilebilecek.

Yetkililer, etkinlik kapsamında vatandaşların Sahil Güvenlik unsurlarını yakından tanıma fırsatı bulacağını ve ziyaretlerin belirlenen saatler içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

