ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı bakanlıkta ağırladı.

Görüşmede, Türkiye'nin ve bölgenin hassas bir süreçten geçtiği bu dönemde yürütülen diplomatik çabaların, ülkenin bölgesel ve küresel barış, istikrar ve adalet arayışına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonu doğrultusunda yürütülen diplomasi trafiğinin, devlet aklı, tecrübe ve kararlılıkla Türkiye'nin menfaatlerini güçlendirdiğine işaret etti. Gürlek, ayrıca, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları arasında uluslararası hukuk, adli iş birliği ve suçla mücadele konularında yürütülen yakın koordinasyonun ülkenin kurumsal gücüne katkı sunduğunu ifade ederek, ziyaret ve iyi dilekleri için Bakan Fidan'a teşekkür etti.

