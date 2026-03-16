Malatya'da polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada 11 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
MALATYA (İGFA) - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale Uygulama Noktası'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramalarda 11 kilogram 400 gram Metamfetamin bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
March 16, 2026
Emniyet yetkilileri, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.