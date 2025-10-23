Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Körfez turunun son ülkesi Umman'ın başkenti Maskat'ta karşılandı. Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti. Resmi görüşmeler ardından Heysem bin Tarık'a kırmızı renkte Togg hediye edildi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Sultanlık Havaalanı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet He karşılakimoğlu ile elçilik personeli tarafından karşılandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Umman Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Özel Sultanlık Havaalanı'na inişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağına eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam aracına, Al Alam Sarayı'na gelişinde, sultanlık süvarileri tarafından çevrelenen atlı askerî bando eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Al Alam Sarayı'na girişinde 21 pare top atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerken Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin millî marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Heysem bin Tarık, görüşmeye geçti.

Al Alam Sarayı'ndaki resmî karşılama töreni sonrasında iki lider bir araya gelerek, görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a kırmızı renkte Togg hediye etti.

Heysem bin Tarık, Al Alam Sarayı'nın avlusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre aracı inceledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da araca ilişkin Heysem bin Tarık'a bilgi verdi.

Umman Sultanı Tarık, resmî temaslarda bulunmak üzere Umman'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onuruna Al Alam Sarayı'nda akşam yemeği verdi.

Öte yandan Umman'daki resmi karşılama töreni ve temaslarda; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.