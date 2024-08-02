Amerika Birleşik Devletleri’nin en tecrübeli kaza ve yaralanma avukatlarından biri olan Helen Gülgün Bükülmez, başarı hikayesiyle dikkat çekiyor. Ancak onun hikayesi sadece mesleki başarılarla sınırlı değil; aynı zamanda bir bekar annenin azim ve kararlılıkla verdiği yaşam mücadelesini de içeriyor.

Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - Helen Gülgün Bükülmez, daha iyi bir gelecek için çıktığı yolculukta, karşılaştığı zorlukları aşarak hukuk dünyasında saygın bir yer edinmeyi başarmış bir isim. Başarılı avukat, hayat hikayesini ve Amerika’da hukuk alanında nasıl zirveye çıktığını ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye anlattı.

AMERİKA'YA YERLEŞME HİKAYESİ

Helen Gülgün Bükülmez, daha iyi bir yaşam arayışıyla 9 yaşındaki oğluyla beraber bekar bir anne olarak Amerika'ya göç etmiş. 23 yıl önce Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Amerikan İngilizcesini öğrenmek amacıyla Amerika'ya gelmiş. Ancak yeterli düzeyde İngilizce’ye sahip olmak için 6-7 aylık bir kursun yeterli olmayacağını fark etmiş ve İngilizceyi tam anlamıyla öğrenebilmek için Amerika'da tekrar üniversite okumaya başlamış.

ABD’DE BAŞLAYAN HUKUK YOLCULUĞU

ABDPost.Com'un haberine göre Bükülmez, Amerika'daki hukuk sisteminin İngiltere'ye dayanan ve jüri sistemine bağlı olan yapısından çok etkilenerek avukat olma kararı almış. Amerika'da avukat olmanın uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirten Helen Gülgün Bükülmez, önce dört yıllık bir üniversite programını bitirip ardından LSAT sınavına girmiş ve kararlılığı sayesinde istediği puanı alarak hukuk fakültesine kabul edilmiş.

GEÇİRDİĞİ KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRMİŞ!

Hukuk fakültesinin üçüncü yılında Helen Bükülmez ve oğlu ciddi bir trafik kazası geçirmiş. 2008 yılında yaşanan bu kazada, Bükülmez ve oğlu ağır yaralanmış. 9 yaşındaki oğlunun pelvisinde ayrılma meydana gelmiş ve hayati tehlike atlatmış. Bu dönemde Bükülmez, oğlunun yaşayacağından bile emin olamadığı iki hafta geçirmiş. Doktorların ifadesine göre komada olması gerektiği düşünülen Bükülmez, annelik içgüdüsüyle kendi yaralarını ve acılarını unutup oğlunun yanında olmak için büyük bir güç göstermiş.

Oğlunun hayati tehlikeyi atlatmasını iki hafta boyunca çaresiziklikle bekleyen Bükülmez, oğlunun iyi durumda olduğu haberini alınca bilinci kaybetmiş bir anne. Bu süreçte yaşadığı zorluklar ve çaresizlikler ise onu kaza ve yaralanma avukatlığına yönlendirmiş. Göçmen olarak Amerika'da kaza geçirmenin büyük bir yalnızlık ve mücadele gerektirdiğini ifade eden Bükülmez, bu alanda çalışmaya karar vermiş.

ARTIK AMERİKA’NIN EN BAŞARILI AVUKATLARINDAN BİRİ

Ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde iş bulmakta zorlanan Helen Gülgün Bükülmez, sürekli önünden geçtiği bir hukuk firmasına girerek iş arayışında olduğunu belirtmiş. Firmanın sahibi ile yaptığı görüşme sonucunda ekonominin kötü olduğu bir dönemde jüri davaları konusunda eğitim alma ve kazandığı dosyalardan pay alma fırsatı yakalamış. Bu fırsatı değerlendirerek kendini geliştiren Helen Gülgün Bükülmez, o zamanlar patronu olan Kelly’nin şu anda ortağı. ve kendisi Amerika'nın en iyi kaza ve yaralanma avukatları arasında yer alıyor.

ZORLUKLARI AŞARAK BAŞARIYA ULAŞMAK

Başarılı ve tecrübeli avukat, başarıya giden yolun sabır ve kararlılıktan geçtiğini belirtiyor. İlk jüri karşısına çıktığında aksanı nedeniyle endişe duyan tecrübeli avukat, zamanla bu endişesini aşmış ve kendine güvenini kazanmış. Jüri önündeki duruşun önemini vurgulayan Helen Gülgün Bükülmez başarılı bir avukat olmanın sadece bilgi değil, aynı zamanda analitik düşünme ve empati kurma yeteneği gerektirdiğini söylüyor.

Amerika'da kaza ve yaralanma avukatlığı alanında önemli başarılara imza atan Bükülmez, bu yolda ilerlemek isteyen gençlere ilham veriyor.