Edirne İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Son bir haftada yapılan üç ayrı operasyonda toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Merkez ilçesi Doyuran köyü, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyü ve Lalapaşa ilçesi Hüseyinpınar köyü sınırları içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenlerin büyük bir kısmını Suriyeliler oluştururken, farklı ülkelerden gelen düzensiz göçmenler de vardı. Yakalanan tüm göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.