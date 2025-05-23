Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Genel-İş Sendikası’nın toplu iş sözleşmesi sonrası 29 Mayıs’ta grev kararı alması üzerine açıklama yaptı. Ekonomik zorluklara rağmen en yüksek maaş teklifinin yapıldığını belirten Özdemir, grev hakkına saygı duyduklarını ve tüm çalışanların eşit haklardan yararlanacağını vurguladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, 29 Mayıs’ta grev kararı aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik zorluklarının çalışanların geçimini zorlaştırdığını belirtti.

“BELEDİYE GELİRLERİ ENFLASYONUN GERİSİNDE”

Başkan Özdemir, belediyenin ana gelir kaynaklarının İller Bankası payı ve Emlak Vergisi olduğunu, ancak vergi tahsilat oranlarının düştüğünü, vatandaşın ödeme gücünün azaldığını ifade etti. Merkezi yönetimin yeniden değerleme oranlarını düşük tutması ve İller Bankası’nın kredi desteğini kısıtlaması nedeniyle gelir artışlarının enflasyonun gerisinde kaldığını vurguladı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 50 BİN 756 TL ÖNERİLDİ

Ekonomik koşullara rağmen çalışanları mağdur etmemek için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Özdemir, “Bütçe imkanlarımız doğrultusunda yüzde 20-25 zam oranı önerdik. 1 Ağustos itibarıyla en düşük maaş 50 bin 756 TL, en yüksek maaş 77 bin 685 TL olacaktı. Ancak sendika bu teklifi kabul etmedi ve grev kararı aldı” diye konuştu.

“GREV HAKKINA SAYGILIYIZ, AYRIM YAPMAYIZ”

Grev kararının sendikanın yasal hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir, “Greve katılan ya da çalışmaya devam edenler arasında ayrım yapmayız. Aynı unvan ve kadrodaki tüm çalışanlar, toplu iş sözleşmesiyle belirlenen haklardan eşit şekilde faydalanır” diye konuştu. Özdemir, belediyenin mali imkanlarını zorlayarak en iyi teklifi sunduğunu, ancak mevcut ekonomik şartlarda çalışanların ihtiyaçlarını tam karşılamanın zor olduğunu ifade etti.