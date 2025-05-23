Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu üzerindeki trafiğe nefes aldıracak olan “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nin ihalesini gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-130 Karayolu üzerinde hayata geçireceği “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nin birinci etabı için yapım ihalesini gerçekleştirildi. 16 kilometrelik yolu ve birçok altyapı imalatını kapsayan dev proje için iki firma teklif sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşımına ve trafik yoğunluğuna yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda D-130 Karayolu üzerindeki Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin birinci etabı için yapım ihalesi bugün gerçekleştirildi. Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihaleye iki firma katılarak teklif verdi. Makimsan Asfalt Taahhüt İnşaat 1 milyar 561 milyon 61 bin 61 TL teklif verirken, Burakcan İnşaat ise 1 milyar 738 milyon 403 bin 187 TL’lik teklif sundu. İhale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenecek ve ardından yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanacak.

D-130 Karayolu’na nefes aldıracak dev proje, toplamda 16 kilometre uzunluğunda yeni bir ulaşım koridoru inşasını kapsıyor. Karayolunda yaşanan trafiği rahatlatmak adına gerçekleştirilecek çalışma kapsamında; 9 köprü ve 7 menfez inşa edilecek. Yayaların güvenliği için ise 2 adet yaya üstgeçidi yapılacak.

BAŞKA NELER YAPILACAK?

Ayrıca projede yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması gerçekleştirilecek. 9 adet köprü, 7 adet menfez, 2 adet yaya üstgeçidi inşa edilecek. Yine çalışma kapsamında; yaklaşık 300.000 m3 kazı-dolgu, 15.500 mt forekazık, 26.000 mt derin karıştırma çukuru ile zemin ıslahı, yaklaşık 100.000 m3 geofoam dolgu, 167.000 ton PMT ve asfalt serimi, 30.000 m3 beton, 5.500 ton nervürlü demir, 13.000 mt yağmursuyu hattı, 11.500 mt otokorkuluk imalatı yapılacak.