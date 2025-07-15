Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz dolayısıyla birlikte düzenlediği "Zaferin Adı Türkiye" yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce Kocaelili 9 yıl önce olduğu gibi 15 Temmuz heyecanını kaybetmediklerini gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - 15 Temmuz’un 9. yılında Kocaeli, bir kez daha tarih yazdı. “Zaferin Adı Türkiye” kortej yürüyüşüne binlerce vatandaş akın etti. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk demeden herkes ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara koştu. Tıpkı 9 yıl önceki gibi milletin tek yürek olduğu bu yürüyüşte, birlik ve beraberlik en güçlü haliyle hissedildi.

BİNLERCE KOCAELİLİ BAYRAKLARLA YÜRÜDÜ

İzmit Fevziye Camii önünde saat 19.30’da başlayan korteje, kent protokolü, sivil toplum kuruluşları ve binlerce Kocaelili vatandaş büyük bir kararlılık ve birlik ruhuyla katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi gösterilen kahramanlığı, milli birlik ve beraberlik mesajını bir kez daha sokaklara taşıdı.

Yürüyüşe, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bürokratlar katıldı. Protokol, halkla birlikte yürüyerek 15 Temmuz ruhuna ortak oldu. Yürüyüş boyunca protokol üyeleri vatandaşlarla selamlaştı, ellerindeki Türk bayraklarıyla kortejin önünde yürüdü. Şehit yakınları ve gaziler de kortejde protokolle birlikte en ön safta yer aldı.

BAYRAKLAR DALGALANDI, DUYGULAR KABARDI

Fevziye Camii önünden başlayan kortejde binlerce bayrak ellerde dalgalandı. Kalplerde aynı inanç, dillerde aynı dua vardı. Kortej boyunca taşınan pankartlar da oldukça anlamlıydı. “Türkiye Geçilmez”, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” ve “15 Temmuz’u Unutma, Unutturma” gibi mesajlar meydanı dolduran binlerin duygularına tercüman oldu.