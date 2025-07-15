15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Düzce’deki Anıtpark Meydanı’nda düzenlenen anma programında duygu dolu anlar yaşandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program sırasında İstiklal Marşı okunurken, çevredeki yolda yürüyen vatandaşlar ve araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler saygı duruşunda bulunarak Marş’a eşlik etti.

Kimi vatandaşların yürüyüşlerine ara vererek durduğu, kimi sürücülerin ise araçlarından inip İstiklal Marşı’nı coşkuyla söylediği görüldü.

Vatandaşların bu anlamlı ve duyarlı davranışı, meydandaki katılımcılardan büyük alkış aldı. Ortaya çıkan görüntüler, milli birlik ve beraberlik duygusunun toplumsal hafızadaki yerini bir kez daha pekiştirdi.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda 15 Temmuz şehitleri anılırken, demokrasiye sahip çıkmanın önemi vurgularken, program, çeşitli etkinlikler ve dualarla devam etti.