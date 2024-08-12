Bingöl'ün Solhan ilçesinde hayvanlarını otlatırken dengesini kaybeden ve kayalıklardan düşen yaralı kadın, jandarma ekipleri tarafından kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildi.BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Solhan’da meydana gelen olayda, hayvanlarını otlatan kadın çiftçi, dengesini kaybederek, kayalıklardan düşüp yaralandı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye ulaşan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ve sağlık ekiplerince yaptıkları çalışmalarla yaralı kadını kurtardı.

Jandarma ve sağlık ekipleri yaralı kadını tedavisi için Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı'na ait helikopter ile hastaneye sevk edildi.

Yaralı kadını kurtarma ve helikopterle sevk süreçlerine ilişkin anlar, Jandarma Genel Komutanlığı'nca sosyal medya hesabından videolu paylaşımla duyuruldu.

Bingöl Solhan’da hayvanlarını otlatırken dengesini kaybeden ve kayalıklardan düşerek yaralanan kadın vatandaşımız; İl Jandarma Komutanlığımız, AFAD ve sağlık ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kurtarılarak Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığımıza ait helikopter ile… pic.twitter.com/GPNHy9SEmZ— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) August 12, 2024