Küresel kripto varlık platformu olan Binance, bugün önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu: BAE’nin başkenti Abu Dabi’de yer alan uluslararası finans merkezi ADGM’nin Finansal Hizmetler Düzenleme Otoritesi (FSRA), Binance’in küresel platformu Binance.com’a kapsamlı bir düzenleyici çerçeve kapsamında resmi olarak yetki verdi.

Bu adım, Binance’in küresel dijital varlık ekosistemini inşa etme misyonunda büyük bir adımı temsil ediyor. ADGM FSRA tarafından verilen lisans, Binance’e yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, çok sayıda pazarda erişim sağlıyor.

Bu kapsamlı düzenleyici onay, Binance’in küresel platformu Binance.com’u, ADGM içinde faaliyet gösteren üç ayrı düzenlenmiş kuruluş aracılığıyla kapsıyor. Üç kuruluşun her biri (Bir Borsa, Bir Takas Kurumu ve Bir Aracı Kurum), ADGM’nin uluslararası alanda tanınan “altın standart” düzenleyici çerçevesi doğrultusunda belirli finansal hizmet faaliyetlerini yürütmek için ayrı izinlere sahip.

Üç Ayrı Kuruluşla Kapsamlı Hizmet Yapısı

Nest Services Limited (yakında “Nest Exchange Limited” olarak yeniden adlandırılacak), Çok Taraflı Alım Satım Tesisi işletme izniyle ‘Tanınmış Yatırım Borsası – RIE’ statüsü aldı. Bu kuruluş, spot ve türev ürünler dahil tüm “borsa içi” işlem faaliyetlerinden sorumludur.

Nest Clearing and Custody Limited, saklama ve CSD hizmetleri sunma yetkileriyle birlikte ‘Tanınmış Takas Kurumu – RCH’ olarak onaylandı. Dijital varlıkların takası, mutabakatı ve güvenli saklamasını yöneterek güçlü operasyonel dayanıklılık ve varlık koruması sağlayacaktır.

BCI Limited (yakında “Nest Trading Limited” olarak yeniden adlandırılacak), yatırım işlemlerinde aracılık yapmak, işlem düzenlemek, varlık yönetmek, saklama düzenlemek ve para hizmetleri sunmak için Aracı Kurum lisansı aldı. Bu kuruluş Binance’in “borsa dışı” hizmetlerini; OTC işlemler, dönüşüm hizmetleri ve diğer özsermaye bazlı faaliyetler dahil olmak üzere sunacaktır.

“Düzenleyici Netlik ve Kullanıcı Güveni”

Binance Eş-CEO’su Richard Teng, şunları söyledi: “ADGM’nin saygın çerçevesi kapsamında düzenleyici statü kazanmak, Binance’in uyum, şeffaflık ve kullanıcı korumasına olan bağlılığını yansıtıyor. Bu lisans, düzenleyici netlik ve meşruiyet sağlar; Binance’in küresel operasyonlarını ADGM’den desteklemesine imkân tanır. Küresel operasyonlarımız dünya genelindeki yetenek ve inovasyondan yararlanmaya devam etse de, bu düzenleyici temel kullanıcılarımıza Binance’in küresel olarak tanınan, altın standart bir çerçeve altında faaliyet gösterdiğine dair güven sunuyor. Kullanıcıyı korurken inovasyonu teşvik eden ileri görüşlü yaklaşımı için FSRA’ya minnettarız.”

Abu Dabi’nin finansal inovasyon vizyonu

ADGM Başkanı Ahmed Jasim Al Zaabi, şu açıklamada bulundu: “Dijital varlıklar ve finansal inovasyon alanında küresel bir lider olan Binance’i ADGM’de memnuniyetle karşılıyoruz. Varlıkları, Abu Dabi’nin inovasyon, sürdürülebilir büyüme ve finansın geleceği için önde gelen uluslararası bir merkez olarak konumunu pekiştiriyor. ADGM’nin ilerici düzenleyici çerçevesinin ve dinamik ekosisteminin gücünden yararlanarak daha yenilikçi, kapsayıcı ve geleceğe hazır bir küresel finans sektörünün gelişimine katkı sağlayacaklarını görmekten mutluluk duyuyoruz.”

Gerekli operasyonel hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Binance.com 5 Ocak 2026 tarihinde ADGM tarafından düzenlenen faaliyetlerini yürütmeye başlayacaktır.