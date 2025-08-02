Trabzon Büyükşehir Belediyesi, her gün özenle hazırlanan kahvaltı ve ana öğün yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor. Evde Sıcak Yemek Hizmeti kapsamında, 2024 yılının Nisan ayından bugüne kadar toplam bin 805 aile ve 2 bin 842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti verildi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi gönüllere dokunan çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, gönül belediyeciliği kapsamında ihtiyaç sahiplerine her gün özenle hazırlanan kahvaltı ve ana öğün yemeklerini ulaştırıyor. Özellikle evinde yemek pişiremeyecek durumda olan yaşlı, yatağa bağımlı ve özel gereksinimli bireylerin faydalandığı hizmetle vatandaşların günlük beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Hizmet kapsamında, 2024 yılının Nisan ayından bugüne kadar toplam bin 805 aile ve 2 bin 842 kişiye evde sıcak yemek hizmeti verildi.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek ve onların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Evde Sıcak Yemek Hizmeti ile dezavantajlı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yemek hizmetimiz ile her gün sofralara sıcak bir aş, gönüllerine ise samimiyetimizi taşıyoruz. Ekiplerimiz, hijyenik koşullarda hazırlanan yemekleri iki öğün olacak şekilde tek tek kapılarını çalarak kendilerine ulaştırıyor. Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”