Mucurlular Derneği tarafından Keçiören Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde 'Bozkıra Özlem' adlı Ahilik özel programı düzenlendi. Esnaflıkta kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen asırlık Ahilik geleneği şet (şed) kuşatma ve kaftan giydirme töreni de gerçekleştirilen gecede, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a Ahilik Kaftanı takdim edildi.

ANKARA (İGFA) - Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde gerçekleştirilen 'Bozkıra Özlem' programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Milliyetçi Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş, AK Parti Keçiören ilçe yöneticileri ile siyasi parti ve dernek temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Ahilik geleneğinin tarihsel ve kültürel önemine ilişkin bilgiler paylaşılarak Ahiliğin yalnızca bir esnaf teşkilatlanması olmadığı; aynı zamanda bir medeniyet hareketi, devlet felsefesi, eğitim modeli ve Türk milletinin insanlığa sunduğu bir ahlak nizamı olduğu vurgulandı.

'KIRŞEHİRLİ HEMŞERİLERİMİN HER ZAMAN HİZMETKÂRI OLACAĞIZ'

Programda yaptığı konuşmada Kırşehir'in önemine değinen ve Keçiören'de sosyal belediyecilik anlayışını sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, şu mesajları paylaştı: ' Kırşehirli hemşehrilerimin her zaman hizmetkârı olacağız. Biz kimsenin başına baş olmaya değil, herkese hizmetkâr olmaya geldik ve öyle de devam edeceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene!'

'AHİLİK, GELECEĞE TAŞINMASI GEREKEN BİR EMANETTİR'

Konuşmasında Ahilik kültürünün temelinde yer alan doğruluk, dürüstlük, kardeşlik, adalet duygularına değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar şunları dile getirdi: ''Ahilik sadece bir meslek değil; doğruluk, cömertlik, kardeşlik, adalet ve yüksek ahlak üzerine kurulu bir yaşam biçimidir. Yüzyıllar önce Ahi Evran'ın yakmış olduğu meşale, bugün esnafımızın alın terinde, helal kazancında ve komşusuna uzattığı yardım elinde yanmaktadır. Çünkü biz biliriz ki esnaf güçlü olursa sokak güçlü olur, sokak güçlü olursa şehir güçlü olur, şehir güçlü olursa elbette ki millet güçlü olur. Bugün bize düşen görev çok açık ve nettir: Ahilik bize geçmişten gelen bir miras değil, geleceğe taşınması gereken bir emanettir. Çocuklarımıza dürüstlüğü, gençlerimize alın terini, helal kazancı, gelecek nesillerimize ise birlik ve kardeşliği bırakmaktır.'

'MUCUR'UN YETİŞTİRDİĞİ TÜM NEFERLERE SELAM OLSUN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir'in yetiştirdiği değerleri anarak, 'Mucur'un yetiştirdiği tüm neferlere selam olsun' ifadelerini kullandı.