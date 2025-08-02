Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Sahipata Mahallesi’nde altyapı sorunlarına köklü çözüm getirmek amacıyla büyük bir yenileme projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Atatürk Caddesi'nde kullanım ömrünü tamamlamış 1.678 metre uzunluğundaki içme suyu ve tatlı su şebeke hatları yenileniyor. Gece mesaisi ile trafik aksatılmadan yapılan çalışmalarda 4 ekip ve 30 personel görev alıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, su kesintilerini en aza indirerek altyapı sistemini güçlendirme hedefiyle çalışmalarına 7/24 esasına dayalı olarak devam ediyor.

Sahipata Mahallesi'nin altyapısını güçlendirmek için önemli bir projeyi daha hayata geçiren KOSKİ, Atatürk Caddesi'nde eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlamış olan içme suyu ve tatlı su şebeke hatlarını yenileriyle değiştiriyor.

HEM TATLISU HEM DE ŞEBEKE SUYU HATLARI YENİLENİYOR

Proje, toplamda 1.678 metrelik hat yenilemesini içeriyor. Bu uzunluğun 1.076 metresi içme suyu, 602 metresi ise tatlı su şebeke hattından oluşuyor. Şehrin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına almayı hedefleyen proje ile mevcut hatların hem kapasitesi artırılıyor hem de arızalara karşı dayanıklılığı yükseltiliyor.

GECE MESAİSİYLE TRAFİK AKSAMADAN DEVAM EDİYOR

Vatandaşların günlük yaşamını en az etkileyecek şekilde planlanan çalışmalar, gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Ekipler, her gün saat 00.00’da caddeyi trafiğe kapatarak çalışmalara başlıyor ve sabah saat 06.00’da işleri geçici olarak durduruyor. Bu sayede hem trafik yoğunluğu önleniyor hem de altyapı yenilemesi hızlı ve güvenli bir şekilde sürdürülebiliyor.

POLİETİLEN BORULARLA DAHA SAĞLAM BİR ALTYAPI

Projenin teknik altyapısında ise modern malzemeler tercih ediliyor. İçme ve tatlı su hatlarında kullanılan polietilen borular, uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahip olmasıyla biliniyor. Bu yenilik sayesinde ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek su kesintileri, sızıntılar ve arızalar en aza indirilecek.

5 Ağustos 2025 tarihinde tamamlanmasının planlanan çalışmalarda 4 ekip ve 30 personel görev alıyor.