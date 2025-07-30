Adalet Bakanlığı, Bilirkişilik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bilirkişilik temel eğitiminin kapsamını genişletti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, temel eğitim artık üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilebilecek.ANKARA (İGFA) -Adalet Bakanlığı, 3 Ağustos 2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinde değişiklik yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bilirkişilik temel eğitiminin verilebileceği kurumların kapsamı genişletildi.

TEMEL EĞİTİMDE YENİ YETKİLİ KURUMLAR

Yapılan değişiklikle, bilirkişilik temel eğitimi artık sadece Daire Başkanlığı’nın izniyle sınırlı olmak kaydıyla; üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşları tarafından verilebilecek.