Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresinin 78,1 yıl oldu. 2021-2023 dönemine göre 0,8 yıl artan yaşam süresi, kadınlarda 80,7 yıl, erkeklerde ise 75,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı belirtilirken, eğitim düzeyi yükseldikçe yaşam süresinin uzadığı tespit edildi. Doğuşta ise sağlıklı yaşam süresi 57,6 yıl oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022-2024 dönemine ait yaşam süresi verilerini yayımladı.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, mevcut ölümlülük riskleri altında bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak 78,1 yıl olarak açıklandı. Bu süre, 2021-2023 dönemindeki 77,3 yıla göre 0,8 yıl artış gösterdi.

KADINLAR ERKEKLERDEN 5,2 YIL DAHA UZUN YAŞIYOR

TÜİK verilerine göre, kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıl, erkeklerde ise 75,5 yıl olarak hesaplandı. Kadınların erkeklerden ortalama 5,2 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi.

2021-2023 döneminde erkeklerde 74,7 yıl, kadınlarda 80 yıl olan yaşam süresi, her iki cinsiyette de artış gösterdi.

15 Yaş: Çalışma çağının başında olan 15 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,7 yıl, kadınlar için 66,9 yıl olarak kaydedildi.

30 Yaş: 30 yaşındaki bir bireyin kalan yaşam süresi 49,9 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerde 47,5 yıl, kadınlarda 52,3 yıl olan bu süre, kadın-erkek farkını 4,8 yıl olarak gösterdi.

50 Yaş: 50 yaşındaki bireylerin ortalama kalan yaşam süresi 30,9 yıl oldu. Erkekler için 28,6 yıl, kadınlar için 33,1 yıl.

65 Yaş: 65 yaşındaki bireylerin kalan yaşam süresi 18 yıl olarak belirlendi. Erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda 19,6 yıl olan bu süre, kadınların erkeklerden 3,3 yıl daha uzun yaşayacağını ortaya koydu.

EĞİTİM DÜZEYİ YAŞAM SÜRESİNİ ETKİLİYOR

TÜİK’in raporunda, eğitim düzeyinin yaşam süresine etkisi vurgulandı. Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin de arttığı gözlendi.

Özellikle 30 yaşındaki bireylerde, ortaöğretim altı ile yükseköğretim mezunları arasındaki yaşam süresi farkı yaklaşık 5 yıl olarak tespit edildi.

Hem erkeklerde hem de kadınlarda, daha yüksek eğitim seviyesine sahip olanların daha uzun yaşadığı belirlendi.

Günlük yaşam faaliyetlerini kısıtlayacak sağlık sorunları olmadan geçirilen süre olarak tanımlanan doğuşta sağlıklı yaşam süresi, Türkiye genelinde 57,6 yıl olarak hesaplandı. Erkeklerde bu süre 58,9 yıl, kadınlarda ise 56,3 yıl oldu. Böylece, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 2,6 yıl daha uzun olduğu görüldü.