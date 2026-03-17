Bilecik'te geçtiğimiz yaz yürekleri yakan büyük orman yangınlarının izleri silinmeye devam ederken, devletin şefkat eli bir kez daha vatandaşın yanında hissedildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesine bağlı Soğucakpınar-Kaşıkçı Mahallesi'nde yangından etkilenen vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşma, sadece bir iftar programı olmanın ötesinde; birlik, dayanışma ve devlet-millet bütünlüğünün güçlü bir mesajı oldu.

Yangın felaketinin ardından geçici barınma alanlarında yaşamlarını sürdüren ailelerle tek tek ilgilenen Vali Sözer, vatandaşların taleplerini dinleyerek 'geçmiş olsun' dileklerini yineledi.

'ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞTIK'

Samimi sohbetlerin yaşandığı programda konuşan Vali Sözer, yaşanan büyük acılara rağmen kısa sürede önemli mesafe kat edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Acı çektik ama çok kısa sürede bunu telafi ettik. Allah devletimize zeval vermesin.'

Sözer'in bu sözleri, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

KALICI KONUTLARDA SONA DOĞRU

İftar programı kapsamında bölgede devam eden kalıcı konut çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Sözer, projelerde gelinen son durumu yakından takip etti.

Büyük ölçüde tamamlanma aşamasına gelen konutların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Sözer, vatandaşların güvenli ve sağlıklı yuvalarına kavuşmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, modern ve dayanıklı şekilde inşa edilen konutlarla birlikte bölgenin yeniden ayağa kaldırılması hedefleniyor.

DEVLET-MİLLET DAYANIŞMASININ EN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ

Soğucakpınar'da kurulan iftar sofrası, yalnızca bir yemek programı değil; felaket sonrası kenetlenen bir toplumun ve güçlü bir devlet iradesinin simgesi oldu.

Yangının yaralarını sarmaya devam eden bölgede, vatandaşlar devletin desteğini her adımda hissettiklerini dile getirirken, verilen sözlerin birer birer hayata geçmesi umutları daha da güçlendirdi.

Bilecik'te yaşanan bu anlamlı buluşma, zor zamanlarda dayanışmanın ne denli hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.