Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'te yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarlarla bir araya geldi. Vali Sözer, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gerçekleşen kabulde, mahalle ve köylerde yaşanan sorunlar, vatandaşların talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, kamu hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulabilmesi için iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Vali Sözer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında hayati bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekerek,

'Muhtarlarımız, sahadaki en güçlü temsilcilerimizdir. İlimizin her noktasında hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi adına muhtarlarımızla uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmek ve çözüm üretmek için güçlü iletişimimizi devam ettireceğiz.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa süre önce gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da güven tazeleyerek 6'ncı kez başkanlığa seçilen İlhami Çınar'ı da tebrik eden Vali Sözer, yeni dönemde yönetim kuruluna başarı dileklerini iletti.

Bilecik'te yerel yönetimlerin güçlenmesine katkı sunacak bu tür buluşmaların, vatandaş memnuniyetine doğrudan yansıması bekleniyor.