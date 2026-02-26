AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri aynı sofrada bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı programda birlik, beraberlik ve vefa duygusu ön plana çıktı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İftar programında konuşan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan büyük onur duyduklarını ifade ederek şu sözleri kaydetti:

'Bu akşam kalbi vatan sevgisiyle atan yüreklerle aynı sofradaydık: Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve kıymetli gazi ailelerimizle bir araya gelmenin onurunu yaşadık. Bu topraklara bedel ödeyen kahramanlarımızın emanetleri başımızın tacıdır. Onların fedakârlığı, bizim sorumluluğumuz; onların duası, bizim en büyük gücümüzdür. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.'

Başkan Yıldırım'dan bu anlamlı gecede verilen en güçlü mesaj ise netti:

'Şehitlerimizin emaneti emin ellerde, gazilerimizin onuru milletimizin baş tacıdır.'

'VEFA SADECE SÖZDE DEĞİL, YÜREKTE TAŞINIR'

Program boyunca misafirlerle tek tek ilgilenen İl Başkanı Yıldırım'ın samimi ve mütevazı tavırları dikkat çekti. Şehit ailelerine gösterdiği hassasiyet ve gazilere duyduğu derin saygı, salonda bulunan davetliler tarafından takdirle karşılandı.

Serkan Yıldırım'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı organizasyon, sadece bir iftar buluşması değil; aynı zamanda bir vefa ve sorumluluk mesajı olarak değerlendirildi.

Çünkü şehitlerin emaneti olan aileler ve vatan uğruna canını ortaya koymuş gaziler, milletin ortak vicdanı ve onurudur.

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN GÜÇLÜ MESAJI

Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen program, milli birlik ve beraberliğin en güçlü sembollerinden biri oldu. Şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen bu tür buluşmaların, toplumsal dayanışmayı pekiştirdiği ve devlet-millet kaynaşmasına katkı sunduğu vurgulandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programı, katılımcıların duaları ve iyi dilekleriyle sona erdi.