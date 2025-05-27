Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Beşikli Mahallesi’nde yılların yorgunluğunu taşıyan Taşlık Camii, mahalleli ve muhtarın öncülüğünde imece usulüyle baştan sona yenilendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Mahalle halkının el birliğiyle gerçekleştirdiği bu anlamlı çalışma, hem gönülleri ısıttı hem de dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Uzun yıllardır bakımsız kalan ve artık ciddi tadilata ihtiyaç duyan cami için kolları sıvayan Beşikli Mahallesi Muhtarı Bayram Keteci, hayırsever vatandaşlarla birlikte harekete geçti. Camiye önce iç sıva ve boya işlemleri yapıldı. Ardından doğalgaz tesisatı yenilendi, modern bir kombi sistemi kurularak ibadethanenin kışın da sıcak kalması sağlandı.

“BİRLİKTE BAŞARDIK”

Muhtar Bayram Keteci, caminin yenilenmesinde katkı sunan herkese teşekkür ederek, “Bu cami sadece ibadet edilen bir yer değil, mahallemizin kalbi. Hep birlikte taşın altına elimizi koyduk ve yıllardır bekleyen bu sorunu çözüme kavuşturduk. İmece ruhu hâlâ yaşıyor” dedi.