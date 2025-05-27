İzmir Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde “Afetlerde İlk Yardım Eğitimi” alan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bursiyeri öğrenciler, İlk Yardım Uygulama Turnuvasına katılarak aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile dernekten burs alan öğrencilere yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde “Afetlerde İlk Yardım Eğitimi” verildi. Teorik eğitimlerin ardından Kültürpark’ta “İlk Yardım Uygulama Turnuvası” düzenlendi. Gruplar halinde en iyi müdahaleyi yapmak için mücadele eden öğrenciler, adeta zamanla yarıştı. Senaryo gereği, sıkışmalı trafik kazasından yaralı kurtarma, kalp masajı yapma, 112’yi arayarak bilgilendirme gibi çeşitli ilk yardım müdahaleleri yapıldı. Turnuvaya beş ekip olmak üzere 18 kişiden oluşan bursiyer öğrenciler katıldı.

YILDA 2 BİNİ AŞKIN KİŞİYE EĞİTİM VERİLİYOR

Turnuva hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ahmet Soner Emre, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İlk Yardım Merkezi’mizde yılda 2 binden fazla kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi veriyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile yaptığımız anlaşma kapsamında, dernekten burs alan öğrencilere ücretsiz şekilde sertifikalı ve ücretsiz eğitimler veriyoruz. Eğitimlerin sonunda da öğrenciler arasında ilk yardım turnuvası gerçekleştiriyoruz. Bu turnuvanın sonunda kazanan gruba Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerimizin ürettiği Atatürk bilekliklerini hediye ediyoruz. Kursiyerler çok çeşitli alanlarda eğitim alan kişilerden oluşuyor. Tıp fakültesi öğrencilerinden tutun, hukuk öğrencilerine kadar çok çeşitli gruplar var. Bu sebeple pratik yapmaları çok önemli. Teorik eğitim, pratik eğitimle birlikte hafızaya yerleşiyor. Burada öğrencilerin pratik yapmalarını sağlıyoruz ve afet durumunda oluşabilecek heyecanı da üzerlerinden atmalarına destek oluyoruz” dedi.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİ İLK YARDIM TURNUVASINDA

Turnuvaya katılarak ilk yardım yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Gülse Datlı, “İlk yardım eğitimi almayı her zaman istiyordum ama fırsatım yoktu. Böyle bir fırsat karşıma çıkınca eğitimlere katıldım. Ben aynı zamanda bir depremzedeyim. Adana’da bir deprem yaşadım. Bence herkesin böyle bir eğitim alması gerekiyor. Depremi yaşadıktan sonra bunu daha iyi fark ettim. Edindiğiniz bilgiler sadece teoride kaldığında hissedemiyorsunuz. Burada uygulamalı olarak eğitim alınca o stresi gerçekten hissediyorsunuz. Ülkemizde sürekli afetler yaşadığımız için böyle eğitimlere herkesin ulaşabilmesi gerekiyor” diye konuştu.

TIP FAKÜLTESİNDE EDİNDİĞİ BİLGİLERİ PRATİKTE PEKİŞTİRDİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi İbrahim Enes Bayrakçı turnuvada eğlenerek deneyim elde ettiğini belirterek “Derneğimiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan eğitimlere gönüllü olarak katıldık. Teorik eğitim aldık, ardından bu bilgileri turnuva ile pratiğe döktük. Ben tıp fakültesinde bu bilgileri teorik olarak çok iyi öğreniyorum ama iş pratiğe gelince kolay değil. Bir kaza anında beş yaralı olabiliyor ve soğukkanlı bir biçimde en kritik durumda olanı seçmeniz gerekiyor. Teoride öğrendiğiniz adımların pratikte aklınıza gelmesi gerekiyor. İlk yardım, hem gelecekteki mesleğim hem de bir vatandaş olarak görevim. Burada kendimizi geliştirmiş olduk” ifadelerini kullandı.