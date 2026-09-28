Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Büyükkılıç, daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bİ'Fest Kayseri Gençlik Festivali'nde gençlerle bir araya gelerek, 'Biz sizler için varız, sizleri çok seviyoruz' mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlik odaklı programlar kapsamında kentte temaslarda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş'i makamında ağırladı. Ziyaretin ardından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Bİ'Fest Kayseri Gençlik Festivali'ne katılan Başkan Büyükkılıç, gençlerle bir araya gelerek festival coşkusuna ortak oldu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş'in yanı sıra TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve teşkilat mensupları yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, gençlerin kent hayatındaki önemine dikkat çekerek, 'Gençlerimizin başkanı hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gençlerimizin siz gelince gözlerinin içi gülüyor. Güzel, kadim medeniyetler şehri Kayseri'mize hoş geldiniz' ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de Kayseri'nin gençlik çalışmaları açısından önemli bir merkez olduğunu belirterek, Başkan Büyükkılıç'a ev sahipliği için teşekkür etti. İbiş, Kayseri'ye her gelişlerinde Büyükkılıç'ın enerjisinden güç aldıklarını ifade ederek, Kayseri Gençlik Kolları'nın güçlü geleneğini sürdürdüğünü ve gençlerin birlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

İbiş, Kayseri'nin üniversiteleri ve bölgesel konumu itibarıyla gençler açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, gençlerin Türkiye'nin geleceğine yönelik çalışmalarını sürdüreceğini kaydederek, şöyle konuştu:

'Kayseri, hem üniversiteler bakımından hem bölge bakımından gençler için çok önemlidir. Hamd olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teveccüh var, sizlerin desteği ve gençlerimizle birlikte Anadolu'dan çıkan güçlü sesi hep birlikte vermeye devam edeceğiz.'

İbiş, ziyarette ayrıca Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgilerin yer aldığı, gençlerin Kayseri'yi daha yakından tanımalarına katkı sağlayacak tanıtıcı broşürü de ilgiyle inceledi.

Büyükkılıç, Bİ'Fest Coşkusunu Gençlerle Yaşadı

Ziyaretin ardından Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bİ'Fest Kayseri Gençlik Festivali'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç; TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Av. Yusuf İbiş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve teşkilat mensupları ile birlikte gençlerle aynı atmosferi paylaşarak festival programını takip etti.

Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, festival alanında gençlere hitap etti.

Büyükkılıç, 'Maşallah yüzleriniz gülüyor. Sizleri seviyoruz, alnınızdan öpüyorum. Biz sizler için varız, sizleri çok seviyorum' ifadeleriyle gençlere seslendi.

Kayseri'nin genç dostu şehir kimliğine vurgu yapan Büyükkılıç, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden 'Genç Dostu Şehir' ünvanını alan bir şehir olarak sizlere layık olma, sizleri yüreklendirme, sizlerin isteklerine her türlü desteği verme gayreti içerisindeyiz. Âlimler şehri, üniversiteler şehri Kayseri'de gençlerimize sahip çıkıyoruz' dedi.

TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da festival alanında gençlere hitap ederek, 'Bu güzel günde, bu güzel gecede hepinize iyi eğlenceler diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Festivalde konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ise Kayseri'nin gençlerin enerjisiyle farklı bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, 'Kayseri bugün başka bir güzel, başka bir coşkuya sahip. Tüm Türkiye'ye, gençliği ile selam veriyor' ifadelerini kullandı.

Gençler Konserlerle Doyasıya Eğlendi

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği Bİ'Fest Kayseri Gençlik Festivali, konser programlarıyla devam etti. Muzaffer Elitaş ve Sinan Akçıl'ın sahne aldığı gecede gençler müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı.

Festival kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmet ve projelerinin anlatıldığı tanıtım videosu da gençlerle buluşturuldu.