Bursa Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı olağan ikinci oturumunda Yıldırım ilçesindeki dar gelirli vatandaşlara destek müjdesi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan geldi. Başkan Yılmaz, 1. Kademe su faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacağını açıkladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı 2. olağan meclis toplantısında, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi.

Meclis toplantısında söz alan Başkan Yılmaz, özellikle dar gelirli vatandaşları yakından ilgilendiren 1. Kademe su faturalarına yönelik destek kararı aldıklarını duyurdu.

Başkan Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, 1. Kademe kapsamında yer alan su faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından ödeneceğini belirtti. Yılmaz, 1. Kademe kapsamında yer alan su faturalarının Yıldırım Belediyesi tarafından karşılanacağını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından su faturalarına yapılan yüzde 100'ü aşan zam, hemşehrilerimizin yaşam konforunu olumsuz yönde etkiledi. Bu konuda vatandaşlarımızın haklı serzenişine yönelik Sayın Mustafa Bozbey'in kamuoyuna verdiği cevaplar da zammın kendisi gibi: pic.twitter.com/5L8wSymCYe