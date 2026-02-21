Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel değerlerini korumak, geleceğe taşımak ve turizm potansiyelini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Köyü'ndeki tescilli tarihi binanın restorasyonunda sona yaklaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında restorasyon projelerine aralıksız devam ediyor. Pek çok tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldıran Büyükşehir, bu doğrultuda Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Köyü'nde bulunan tescilli tarihi binanın restorasyonunda son aşamaya ulaştı. Çalışmalar kapsamında zamanla yıpranan bölümler yenilenirken, tarihi dokuyu zedelemeden yürütülen uygulamalar sayesinde yapı yeniden hayat bulacak.

TAŞIYICI SİSTEM VE ÇATI İMALATLARI TAMAMLANDI

Tarihi binada titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmalarında önemli bir aşama geride bırakıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı Üstyapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında yapının temelindeki taş duvarlar, dış cephe duvarları ve çatı imalatları tamamlandı. 1900'lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen yapının gelecek nesillere miras olarak korunması amacıyla ana taşıyıcı kolonlar güçlendirilirken, odalar arasındaki duvar imalatları da eksiksiz şekilde tamamlandı.

İÇ MEKÂNDA İNCE İŞÇİLİK SÜRÜYOR

Binanın iç cephe çalışmaları da titizlikle devam ediyor. Hava koşullarına bağlı olarak sürdürülen sıva imalatlarının yanı sıra döşeme ve tavanlarda kullanılacak ahşap kaplama malzemeleri de depolama alanında montaj öncesi hazırlık sürecinden geçiriliyor. Kent için önemli bir kültürel miras niteliği taşıyan binanın restorasyonu tamamlandığında hem yapısal dayanıklılık artırılmış olacak hem de tarihi doku korunarak gelecek nesillere aktarılacak. Yenilenen tarihi bina, kentin kültürel ve sosyal yaşamına kazandırılacak değerli bir mekân olarak hizmet vermeye başlayacak.