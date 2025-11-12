İZMİR (İGFA) -İzmir Şehirler Arası Otobüs İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin 305 milyon TL'lik ecrimisil tahakkuku ve haciz kararının şehirlerarası yolcu taşımacılığını durma noktasına getirebileceğini açıkladı. İzmir Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Niyazoğlu, pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşadıklarını ve ek süre talebinin reddedilmesi üzerine mahkemeye başvurduklarını belirtti. Mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla işletmeye devam ettiklerini söyleyen Niyazoğlu, 'Yargı süreci devam ederken belediye hukuksuz olarak haciz uyguluyor. Bu karar, İzmir halkını ve şehirlerarası yolcu taşımacılığını olumsuz etkiler' dedi.

Belediye ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini ancak ecrimisil konusunun engel oluşturduğunu vurgulayan Niyazoğlu, 'Sayın Başkan Cemil Tugay'dan randevu talep ediyorum. İzmir'e yakışır bir otogar yapmak ve tüm sorunları çözmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.