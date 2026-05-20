Antalya'da düzenlenen 11. Turkish Open WAKO World Cup'ta Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları, üç madalya kazanarak ilçe spor tarihine geçti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Antalya'da 70 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 11. Turkish Open WAKO World Cup Dünya Kupası, büyük heyecana sahne oldu. Organizasyonda Pazaryeri Spor Kulübü sporcuları elde ettikleri derecelerle hem Bilecik'in hem de Pazaryeri'nin gururu oldu.

Uluslararası arenada kıyasıya mücadelelerin yaşandığı organizasyonda Pazaryeri'nden katılan 4 sporcudan 3'ünün madalya kazanması, ilçe spor tarihinde önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. Dünya Kupası'ndan madalyalarla dönen genç sporcular, tribünlerden büyük alkış aldı.

Şampiyonaya Pazaryeri'nden; Fatmagül Yağcı, Tuba Nur Yağcı, Ömer Faruk Özbay ve Mert Demir katıldı. Zorlu rakiplerini geride bırakan sporcular, LowKick branşında dünya dereceleri elde ederek büyük başarıya imza attı.

Fatmagül Yağcı, Genç Bayanlar 56 kilogram LowKick kategorisinde Dünya ikincisi olurken, Mert Demir, Genç Erkekler 67 kilogram LowKick kategorisinde Dünya ikinciliğini elde etti. Tuba Nur Yağcı ise Genç Bayanlar 60 kilogram LowKick branşında Dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez bu kadar fazla madalya ile dönülmesi, ilçede büyük sevinç oluşturdu. Sporcuların şimdi ise gözünü milli takıma çevirdiği öğrenildi. Bolu'da gerçekleştirilecek seçme müsabakalarında başarılı olmaları halinde milli takım formasını giymeye hak kazanacakları belirtildi.

Takım antrenörü Fehmi Piliç, elde edilen başarının yılların emeğinin sonucu olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Yaklaşık 10 yıldır temelini atıp emek verdiğimiz bu spor için artık ilimiz ve ilçemiz adına tarih yazmaya başladık. Bilecik'te daha önce alınmamış madalyaları ilimize kazandırdık. İnşallah ilk milli takım antrenörü ve milli takım sporcusunu da çıkaracağız.'

Piliç ayrıca desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Demir'e teşekkür etti.

Pazaryeri'nde sporun yükselen değeri haline gelen kick boks branşı, elde edilen uluslararası başarılarla adından söz ettirmeye devam ederken, genç sporcuların azmi ve disiplini geleceğe dair umut verdi.