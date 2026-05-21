Merit Grup Real Mardin Kadın Takımı, Süper Lig'de Final Four'a kalan ilk Doğu ve Güneydoğu Anadolu ekibi oldu.

MARDİN (İGFA) - Masa tenisinde tarihi bir başarıya imza atan Merit Grup Real Mardin Kadın Takımı, Ankara Mamak Spor Salonu'nda 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenen NAVEK Elit Süper Grup 4. Etap müsabakalarında elde ettiği sonuçlarla Final Four'a yükseldi. Kadınlar kategorisinde ligi 4. sırada tamamlayan ekip, bu başarıyla masa tenisi tarihine geçti.

Normal sezonun sona ermesiyle birlikte erkekler ve kadınlar kategorilerinde ilk 4 sırayı alan dev kulüpler, adlarını Final Four'a yazdırdı. Kadınlar kategorisinde ligi 4. sırada tamamlayan Merit Grup Real Mardin, elde ettiği bu başarıyla masa tenisi tarihine geçerek Final Four vizesi alan ilk Doğu ve Güneydoğu Anadolu takımı olmayı başardı.

Ankara'da Tarihi DestanSüper Lig'in son etabında Balıkesir Bu Piliç, TİGEM ve Elazığ Belediyesi gibi ligin güçlü ve iddialı ekiplerini deviren Merit Grup Real Mardin, toplamda 5 galibiyet alarak adını en iyilerin arasına yazdırdı.

Elde edilen tarihi başarı sonrasında açıklamalarda bulunan Başantrenör İzzettin Atasever, Ankara'da adeta bir destan yazdıklarını vurgulayarak şunları söyledi:'Çok güçlü takımlara karşı müthiş bir performans göstererek tarihe geçecek bir başarı yakaladık. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi çok köklü kulüplerin olduğu bir ligde bu başarıyı yakalamak hiç de kolay olmadı. Masa tenisi tarihinde ilk defa bir Doğu ve Güneydoğu takımı Final Four'a kalıyor. Sporcularımla gurur duyuyorum. Bu uzun yolculukta maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda olan Kulüp Başkanımız Sn. Zafer Karataş'a, yönetim kurulumuza ve tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum.'dedi.

HEDEF: FENERBAHÇE'Yİ YENİP ŞAMPİYON OLMAK!

Kulüp Başkanı Zafer Karataş ise Mardin'i en üst düzeyde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, gözlerini Yalova'daki finallere diktiklerini ifade etti.

Karataş, açıklamasında şu sözlere yer verdi:'Teknik ekibimizi ve sporcularımızı bu büyük başarıdan dolayı kutluyorum. Final Four'da Fenerbahçe ile heyecan dolu bir rövanş maçımız olacak; amacımız onları yenip tarih yazmak. Nisan ayında Mardin'deki 3. Lig play-off maçlarında genç kızlarımız şampiyon olmuştu, şimdi büyük kızlarımız neden Süper Lig'de şampiyon olmasın? 2025-2026 sezonu bizim için altyapıdan A takıma kadar kupalarla dolu, harika bir sezon oldu. Merit Grup olarak eğitime ve spora desteğimiz sürecek. Bizlere destek veren Mardin Valimiz Sn. Tuncay Akkoyun'a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sn. Beytullah Birlik'e ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.' Büyük Randevu 11-12 Haziran'da Yalova'da Normal sezonun ardından Final Four'a kalma başarısı gösteren erkek ve kadın takımları, 11-12 Haziran 2026 tarihlerinde Yalova'da şampiyonluk için raket sallayacak. Hemen ardından 13-14 Haziran'da ise Türkiye Kupası maçları oynanacak.' açıklamasında bulundu.