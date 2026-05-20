Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ATA Çiftliği'nde düzenlediği Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent'e kazandırılan ATA Çiftliği (BAKAP), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Geleneksel Ankara Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na ev sahipliği yaptı.

21K ve 5K olmak üzere iki kategoride düzenlenen maratonun startını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bundan sonra atletler konuşacak, hazır mıyız?' sözleriyle önce Halk Koşusu için ardından da Yarı Maraton için start düğmesine bastı.

21K koşusuna katılan yarışmacılar; ATA Çiftliği'nden (BAKAP) çıkıp Ankara Üniversitesi Kampüs girişine kadar koşup aynı güzergâhtan geri dönerken 5K koşusu ise ATA Çiftliği (BAKAP) içerisinde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen yüzlerce vatandaş ve sporcu maratonda ter döktü.