Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan kapalı pazaryeri için somut adımlar atıldı. Pazaryeri Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar, hem esnafı hem de vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir yatırımın habercisi oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, proje hakkında yaptığı açıklamada, ilçeye kazandırılacak kapalı pazaryerinin toplam 10 dönümlük bir alan üzerine kurulacağını duyurdu.

Projenin yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik kısmının kapalı pazar alanı, geri kalan bölümünün ise otopark olarak değerlendirileceğini ifade ederek, projeyi hayata geçirmek için örnek uygulamaları titizlikle incelediklerini vurguladı. 3 farklı alternatif alan üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Tekin, 'Bu alanlar arasında Taşlık mevkiinde TOKİ arazilerine yakın bölge ile ilçe şehitliği yanındaki Bağkar arkası öne çıkıyor. Uygun yer seçimi için teknik ve mühendislik değerlendirmeleri devam ediyor' dedi.

Pazaryeri için en uygun ve en verimli alanı seçmek istediklerini belirten Başkan Tekin, kapalı pazaryeri projesinin sadece bir alışveriş alanı değil aynı zamanda ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getireceğini ifade ederek, otopark alanının projeye dahil edilmesiyle birlikte, pazaryeri çevresinde yaşanan park sorununun da büyük ölçüde çözüme kavuşacağını söyledi.