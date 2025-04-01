Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyünde akşam saatlerinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazayeri ilçesinde ihbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcarken, çiftlikte hayvan bulunmadığı öğrenildi. Şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.