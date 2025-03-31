İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya ziyareti kapsamında emniyet ve jandarma ile bayramlaşırken, mesajı ise Birlik Komutanları tarafından harekat merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan Jandarma personelinin bayramını tebrik etti.



Türkiye'nin huzur ve güvenliği için kahramanların bayramlarda da 7/24 görevinin başında olduğunu belirten Bakan Yerlikaya'nın bayram mesajı, Birlik Komutanlıkları tarafından harekât merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okundu.

İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA, Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan Jandarma personelimizin bayramını tebrik etti.Sayın Bakanımızın bayram mesajı, Birlik Komutanlıklarımız tarafından harekât merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personelimize okundu. pic.twitter.com/XZYx8f4dkC— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) March 31, 2025