Ankara'da 300 bin genç faydalandı Ankara'da 300 bin genç faydalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya ziyareti kapsamında emniyet ve jandarma ile bayramlaşırken, mesajı ise Birlik Komutanları tarafından harekat merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan Jandarma personelinin bayramını tebrik etti.

 
Türkiye'nin huzur ve güvenliği için kahramanların bayramlarda da 7/24 görevinin başında olduğunu belirten Bakan Yerlikaya'nın bayram mesajı, Birlik Komutanlıkları tarafından harekât merkezlerinde bulunan baş telsiz üzerinden tüm personele okundu.

Kaynak: igf