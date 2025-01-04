Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, duygu dolu anlara sahne oldu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezinden şehitliğe kadar yüründü,şehitler dualarla anıldı.

Pazaryeri’nde vatandaşlar Sarıkamış şehitlerinin aziz hatırasını yâd etmek üzere ilçe şehitliğinde bir araya geldi. Şehitlikte gerçekleştirilen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından hep birlikte dualar edildi.

Etkinliğe Bozüyük Kaymakamı, Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul ve jandarma personelinin yanı sıra vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Her yaştan bireyin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, birlik ve beraberliğin bir göstergesi oldu.