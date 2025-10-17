Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İlçedeki köylerin altyapısı iyileştirilirken Gümüşdere Köyü'nde bir bina yenilenip depo olarak kullanılacak. Çalışmalar köylülerce memnuniyetle karşılanıyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde atıl durumda bulunan binanın tadilat çalışması Köylere Hizmet Götürme Birliği, Köy Muhtarlığı ve vatandaşların katkılarıyla onarılırken tadilatı tamamlanan bina ise köy halkı tarafından depo olarak kullanılacak.

Birlik adına yapılan çalışmayı yerinde inceleyen İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak, Pazaryeri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında köylerde yol bakım ve onarım çalışmaları ve köy meydanlarının düzenlenmesi gibi birçok hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, 'Amacımız ilçemizdeki tüm köylerin yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın hizmetlere en kısa sürede ve en etkin şekilde ulaşmasını sağlamak. Devletimizin imkanlarını köylülerimizin ayağına kadar götürmek için gece gündüz çalışıyoruz. Köylerimizde yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı Bilecik Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer ve İlçe Kaymakamlığımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceği, yeni projelerin planlandığı bildirildi.