Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun kar yağışı sırasında çatıda mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla güvenli şekilde indirildi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde, karlı bir evin çatısına çıkan yavru köpek, köy sakinlerinin kendi çabalarıyla indirilemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri, kaygan çatıda titiz bir çalışma yürüterek köpeği sağ salim güvenli alana taşıdı.

Başarılı kurtarma operasyonu köy sakinleri tarafından takdirle karşılanırken, itfaiye ekiplerinin her canlıya gösterdiği duyarlılık bir kez daha gönülleri fethetti.